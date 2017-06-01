Водитель скутера врезался в дорожный знак и попал в больницу в Белгородской области

10:37

Всего 31 мая в регионе случилось три дорожных аварии, в них пострадали четыре человека.

В Белгороде в половине четвёртого дня 51-летний водитель Nissan Primera, поворачивая с улицы Преображенской на Богданку, не пропустил на «зебре» 79-летнюю женщину. Пешехода с травмами отправили в первую горбольницу.

В Корочанском районе в начале второго дня на трассе Белгород – Павловск – Шеино – Ушаково 54-летний водитель скутера Xcitihg Corrado превысил скорость, съехал на правую обочину и врезался в дорожный знак. Водителя с травмами отправили в первую горбольницу Белгорода.

В Губкинском городском округе в селе Никаноровка в половине шестого вечера 46-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5» без номеров наехал на бордюр, после чего опрокинулся. Водитель и 27-летняя пассажирка транспортного средства оказались в губкинской райбольнице, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото группы пропаганды областного управления ГИБДД