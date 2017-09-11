Водитель грузовика погиб в Белгородском районе

16:19

За три дня, с 8 по 10 сентября, в Белгородской области произошло девять ДТП, в которых один человек погиб, ещё восемь пострадали.

8 сентября произошло смертельное ДТП в Белгородском районе. Там на автодороге Таврово – Соломино – Разумное водитель автомобиля «Скания» 1985 года рождения не справился с управлением. Грузовик сначала съехал в кювет, а затем перевернулся. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, 9 сентября около половины второго утра на автодороге в районе города Короча мужчина 1962 года рождения за рулём «ВАЗ-21102» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2115». Пострадали водитель «пятнадцатой» 1977 года рождения и его пассажирка 1967 года рождения. Их доставили в медучреждение. При этом водитель «десятки» с места аварии скрылся. По информации пресс-службы регионального управления МВД России, сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Вчера, 10 сентября, в посёлке Дубовом Белгородского района около восьми вечера 35-летний водитель за рулём Mercedes-Benz сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Инцидент произошёл на улице Придорожная в районе дома № 3 А. Пострадали 44-летний мужчина и 34-летняя женщина. Их госпитализировали в лечебное учреждение.





Фото пресс-службы регионального управления МВД России