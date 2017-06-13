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Водитель «двенадцатой» погиб после столкновения машины с деревом в Старом Осколе

16:26
13 Июня 2017
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Смертельное ДТП произошло сегодня, в 11:30, в районе дома № 135 по ул. Сталеваров.

Водитель за рулём отечественной машины двигался со стороны Лесной поляны в направлении улицы Ерошенко. Он превысил скорость, наехал на разделительную полосу, а затем вылетел с трассы в посадку.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото из социальных сетей «ВКонтакте» 


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