Водитель «двенадцатой» погиб после столкновения машины с деревом в Старом Осколе

16:26

Смертельное ДТП произошло сегодня, в 11:30, в районе дома № 135 по ул. Сталеваров.

Водитель за рулём отечественной машины двигался со стороны Лесной поляны в направлении улицы Ерошенко. Он превысил скорость, наехал на разделительную полосу, а затем вылетел с трассы в посадку.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото из социальных сетей «ВКонтакте»