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Водитель «десятки» сбил женщину на тротуаре в Белгороде

10:02
17 Мая 2017
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ДТП произошло вчера, 16 мая, в 21:30 на улице Губкина областного центра.

32-летний водитель «десятки» ехал по ул. Губкина со стороны ул. Костюкова в направлении ул. Королёва. В районе дома № 22а он не справился с управлением автомобиля и выехал с проезжей части на тротуар. Там он сбил 45-летнюю женщину. В результате аварии белгородка получила телесные повреждения, её госпитализировали в городскую больницу № 2.

Ещё одно ДТП произошло в Старом Осколе. Там 65-летний водитель «Фольксвагена Поло» не уступил дорогу «Ниссану», который двигался по главной дороге. В результате аварии водитель «Фольксвагена» был госпитализирован в горбольницу № 1, рассказали в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото пресс-службы управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области


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