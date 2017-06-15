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Во время проведения «Грильфеста» в Белгородском районе перекроют движение для большегрузов

12:09
15 Июня 2017
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Соответствующее распоряжение 14 июня подписал глава Белгорода Константин Полежаев.

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Грузовым автомобилям с 9:00 до 23:00 17 июня – в день проведения фестиваля «Грильфест-2017» – запретят проезд по дороге Таврово – Соломино – Разумное вблизи «Пикник-парка». Ограничение затронет участка от 0 км до 6 км + 600 м.

Для легковых автомобилей будет изменена схема движения. На правой полосе дороги при движении от села Соломино организуют дополнительную парковку, левая полоса станет двусторонней с ограничением скорости до 20 км/ч. Остановку и стоянку на мосту через реку Северский Донец ограничат, сообщает пресс-служба администрации города.


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