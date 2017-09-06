Владимир Зубов: Небольшие магазины чаще всего «грешат» непроверенной продукцией

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В региональном департаменте экономразвития считают, что качественные товары и услуги должны отличаться, поэтому было решено сертифицировать такие товары «Знаком качества».

О промежуточных результатах Года качества в Белгородской области 6 сентября на конференции в «Интерфаксе» рассказал начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития региона Владимир Зубов.

2017 год на территории Белгородской области объявлен годом качества. Инициатива была озвучена губернатором Белгородской области. На потребительском рынке мы переходим некую черту: ранее мы говорили о безопасности продуктов питания, сейчас мы переходим к качеству. Безопасность важна на том этапе, когда существует дефицит продуктов, когда человек находится в ограниченном финансовом состоянии, когда надо делать так, чтобы они не нанесли ущерб здоровью. У качественного продукта другие требования. Сейчас эти требования формируются, с нашей помощью в том числе. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

В рамках Года качества в регионе запланировано более 200 мероприятий, в том числе региональные этапы конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», областной конкурс «Народный мастер», третий «ГрильФест – 2017» и другие конкурсы.

В региональном департаменте экономразвития считают, что качественные товары и услуги должны отличаться, поэтому было решено сертифицировать такие товары «Знаком качества». Это позволяет соглашение, которое было заключено между правительством Белгородской области и «Роскачеством».

Мы в пилотном варианте запустили конкурс среди предприятий общего питания, которые будут номинированы «Знаком качества». В спросе должен быть отмечен лучший. Предприятия должны защитить право обладать «Знаком качества», то есть соответствовать стандарту качества. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

По его словам, сейчас идёт конкурс среди семи предприятий общественного питания за «Знак качества». В нём участвуют пиццерия «Потапыч», ресторан «Зима», «Вояж», «Веретено», «Семейный очаг», «Эль Хаус» и «Садко». Комиссия обратит внимание на соответствие стандартам качества, то есть сколько специалистов-профессионалов работает в заведении, есть или нет входного контроля продукции, проверяют ли сертификаты товаров, соблюдаются ли условия хранения, есть ли система безопасности, какая система обслуживания и расчёта клиентов. Также комиссия проверит санитарные книжки и прочее. Итоги будут подведены во Всемирный день качества, 9 ноября. Но получение «Знака качества» обяжет владельцев следовать заданной планке, в противном случае «Знак качества» будет отозван.

Бренд «Роскачества» очень востребован. Я разговаривал с предпринимателями, которые получили право нанесения этого «Знака качества» на упаковку. Товарооборот по продуктам, которые получили этот знак, увеличивается минимум на 15 %, то есть это дополнительная информация для потребителя и серьёзный прирост к производству. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

В регионе «Знаком качества» обладают 15 товаров, в том числе и школьная форма швейной фабрики «Россиянка».

Для нас приятной неожиданностью стало то, что наша швейная фабрика «Россиянка» по итогам тестовой проверки качества получила право на нанесение «Знака качества» на школьную форму. Это было в преддверии учебного года. Мы не задумываемся, во что одеваем детей, а это вопросы ткани, краски. То, что нас окружает с точки зрения непродовольственных товаров, тоже немаловажно. Владимир Зубов

начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития Белгородской области

Помимо прочего, на базе Белгородского университета кооперации, экономики и права будут готовить профессиональных пробоотборщиков, которые будут заниматься покупкой продукции для «Роскачества». Кстати, в Белгородской области чаще, чем в других регионах России проверяют качество продуктов, отмечает Владимир Зубов. Так, за текущий год было проверено 539 подозрительных проб продукции, 111 из них не соответствовали заявленному качеству, 69 из них – это молочная продукция, а 39 – мясная.

Причём, по словам Владимира Зубова, небольшие магазины чаще всего «грешат» непроверенной продукцией. Это связано с тем, что предприниматели не всегда проверяют соответствие сертификата продукции конкретному товару (есть или нет подмены того, что на бумаге и в действительности) или сам продавец за материальные поощрения решает, какой именно товар будет находиться на магазинных полках.