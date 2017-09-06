Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России
Два года понадобилось строителям для создания технически сложного участка автомагистрали с мостом над железной дорогой в Валуйском районе.
Специалисты реконструировали восмикилометровый участок дороги Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки. Инвестиции пришли из регионального и федерального бюджетов.
Раньше дорога была неудобной для автомобилистов из-за необходимости пересекать железнодорожные пути. Теперь препятствия легко избежать, проехав по новому мосту. Ширина дороги увеличилась в два раза.
Это итог нашей программы строительства магистральных дорог – самая безопасная для водителей дорога Белгородской области.
Евгений Савченко
губернатор Белгородской области
Глава комитета Госдумы по безопасности Владимир Шаманов напомнил участникам торжественной церемонии открытия объекта, что автомобильные, железные дороги, мосты и виадуки всегда были и останутся элементами инфраструктуры. Их значение тем более важно, что Белгородская область – приграничный регион.
Решением президента создаётся группировка прикрытия госграницы, и одна из мотострелковых дивизий располагается в Валуйках. Хотелось бы поблагодарить белгородцев за то, что тепло и сердечно приняли военнослужащих, которые обустраиваются. Новая дорога – высокого качества, сделана по европейским нормам, семь лет гарантии. Это достойный вклад в развитие дорожной сети России – тем более на этом важном стратегическом направлении.
Владимир Шаманов
председатель комитета по обороне Государственной Думы, Герой России
С открытием дороги валуйчан и белгородцев поздравил также лётчик-космонавт Роман Романенко.
Это замечательный праздник. Нам, космонавтам, очень приятно наблюдать с высоты 400 километров красоту Земли. Наша скорость вращения вокруг планеты – восемь километров в секунду. Всю нашу страну мы пролетаем примерно за полчаса. Видим ровные, светящиеся дороги.
Роман Романенко
лётчик-космонавт, Герой России
Вице-губернатор области Сергей Глаголев вручил строителям благодарственные письма главы региона.
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