Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России

19:18

Два года понадобилось строителям для создания технически сложного участка автомагистрали с мостом над железной дорогой в Валуйском районе.

Специалисты реконструировали восмикилометровый участок дороги Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки. Инвестиции пришли из регионального и федерального бюджетов.

Раньше дорога была неудобной для автомобилистов из-за необходимости пересекать железнодорожные пути. Теперь препятствия легко избежать, проехав по новому мосту. Ширина дороги увеличилась в два раза.

Это итог нашей программы строительства магистральных дорог – самая безопасная для водителей дорога Белгородской области. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Глава комитета Госдумы по безопасности Владимир Шаманов напомнил участникам торжественной церемонии открытия объекта, что автомобильные, железные дороги, мосты и виадуки всегда были и останутся элементами инфраструктуры. Их значение тем более важно, что Белгородская область – приграничный регион.

Решением президента создаётся группировка прикрытия госграницы, и одна из мотострелковых дивизий располагается в Валуйках. Хотелось бы поблагодарить белгородцев за то, что тепло и сердечно приняли военнослужащих, которые обустраиваются. Новая дорога – высокого качества, сделана по европейским нормам, семь лет гарантии. Это достойный вклад в развитие дорожной сети России – тем более на этом важном стратегическом направлении. Владимир Шаманов

председатель комитета по обороне Государственной Думы, Герой России

С открытием дороги валуйчан и белгородцев поздравил также лётчик-космонавт Роман Романенко.

Это замечательный праздник. Нам, космонавтам, очень приятно наблюдать с высоты 400 километров красоту Земли. Наша скорость вращения вокруг планеты – восемь километров в секунду. Всю нашу страну мы пролетаем примерно за полчаса. Видим ровные, светящиеся дороги. Роман Романенко

лётчик-космонавт, Герой России

Вице-губернатор области Сергей Глаголев вручил строителям благодарственные письма главы региона.

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