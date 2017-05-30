Владельца заставили снести строящийся вблизи ЛЭП жилой дом

14:59

Строительство дома в охранной зоне на одной из улиц посёлка Нижний Ольшанец Белгородского района было обнаружено в августе 2016 года при проверке эксплуатации воздушной линии электропередачи.

Владелец участка возведение объекта с филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» не согласовывал. По этой причине ему направили уведомление с требованием явиться для определения способа устранения нарушений или устранить их самостоятельно. Собственник требования проигнорировал, поэтому сетевая компания обратилась в суд.

Как сообщает пресс-служба Белгородского районного суда, строительство дома ведётся на расстоянии 6 м от крайней точки провода при необходимых десяти. Эти требования установлены законодательно, и ответчику необходимо было их соблюдать. Помимо нарушения охранной зоны собственник не получал разрешения на строительство жилого дома. Градостроительного плана земельного участка ему также не выдавалось.

Суд обязал владельца участка в течение 30 дней снести самовольную постройку.