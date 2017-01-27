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Ветеринары из ОАЭ с инспекцией посетили предприятие по производству мяса птицы в Белгородской области

12:22
27 Января 2017
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ООО «Белгранкорм» заинтересовано в экспорте своей продукции в страны Ближнего Востока, поэтому подало заявку на проведение обследования в МОССАЕ, пройдя предварительную регистрацию на сайте службы и оплатив пошлину Объединённых Арабских Эмиратов.

В результате в регион прибыли ветеринарные специалисты Министерства климатических изменений и окружающей среды ОАЭ, которые отправились на предприятие по забою и переработке птицы «Ясные зори», входящее в агрохолдинг «БЗРК-Белгранкорм».

В частности, иностранных специалистов интересовало соблюдение требований к продукции, выпускаемой по стандартам «Халяль». Сопровождали инспекторов из ОАЭ представители территориального управления Россельхознадзора и областного управления ветеринарии. Своё заключение о регистрации предприятия как экспортёра в Объединённые Арабские Эмираты зарубежные специалисты дадут после изучения всех документов.

Помимо этого ветеринары МОССАЕ посетили предприятие по производству животноводческой продукции в Московской и Курской областях, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

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