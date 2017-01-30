Верховный суд оставил в силе решения белгородских судов о наказании сетевой компании

16:39

Об этом сегодня, 30 января, рассказал белгородский транспортный прокурор Александр Корнюшкин.

Он отметил, что сферу торговли на предмет продажи санкционных товаров в регионе мониторит специальная межведомственная рабочая группа. В неё входят представители Россельхознадзора, Роспотребнадзора, таможни, транспортной прокуратуры.

В 2016 году были вынесены судебные решения о привлечении к административной ответственности корпорации «ГРИНН». В старооскольской «Линии» продавались запрещённые к ввозу в Россию сыровяленая колбаса и листовой салат.

Определением Верховного суда Российской Федерации решения судов в отношении корпорации «ГРИНН» о привлечении к административной ответственности оставлены без изменений. Жалоба представителя корпорации – без удовлетворения. Александр Корнюшкин

белгородский транспортный прокурор

Административные дела были возбуждены и в отношении поставщиков сетевой компании из Курска и Воронежа. Их также оштрафовали.

Всего в 2016 году транспортная прокуратура нашла 269 нарушений в сфере таможенного законодательства. Было внесено 16 представлений, 19 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено уголовное дело.