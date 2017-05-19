ВАЗ врезался в иномарку на границе возле пункта пропуска «Нехотеевка»

10:17

ДТП произошло вчера, 18 мая, в 23:40 на 704 км трассы «Крым М2» в Белгородской области.

19-летний водитель «девяносто девятой» не пропустил автомобиль «Тойота Ленд Крузер», который двигался по главной дороге. В результате аварии водитель ВАЗа и его 19-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода, рассказали в областном управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Фото областного управления ГИБДД и группы «Авто Белгород» в социальной сети «ВКонтакте»