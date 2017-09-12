Вакансии водолаза и альпиниста предлагали инвалидам работодатели Белгородской области

18:21

Проблемы в трудоустройстве инвалидов в Белгородской области будут решать по-новому.

Достичь целевых показателей в области содействия занятости инвалидов планируют в первую очередь через индивидуальный подход и к работоспособным инвалидам, и к их работодателям.

На совещании в управлении по труду и занятости специалисты обсудили текущее состояние дел, имеющиеся проблемы в вопросе трудоустройства инвалидов и сформировали задачи, которые можно решить в рамках региона.

Татьяна Калюжа, первый заместитель начальника управления по труду и занятости населения области, рассказала, что вопросу уделяется повышенное внимание как на федеральном, так и на региональном уровне.

Существующие условия не позволяют в полном объёме решить поставленные задачи по трудоустройству данной категории граждан, реализации их прав и обязанностей. Только совместные усилия органов власти, общественных организаций и работодателей позволят полностью решить проблемы. Татьяна Калюжа



С 2017 года осуществляется трудоустройство всех инвалидов трудоспособного возраста, имеющих показания к труду. В Белгородской области проживает более 219 тысяч инвалидов, из них около 54 тысяч – трудоспособного возраста. Работают же из них только 18 тысяч.

За первое полугодие трудоустроили 440 маломобильных граждан из 720 подавших заявки. Задача – к концу 2018 года трудоустроить 1100. В рамках программы «Расширяя возможности» проводится персональная работа с людьми, они проходят анкетирование, их резюме выкладываются на сайте «Работа в России».

Но работодатели не спешат предоставлять вакансии, оборудовать рабочие места, не выполняют квоты, предлагают инвалидам такие вакансии, как водолаз, альпинист, архивариус со знанием английского языка. Работодателей ждут проверки, которых в 2018 году проведут более сорока.

Рассказали специалисты и о том, как трудоустраиваются инвалиды – выпускники учебных заведений. В 2017 году из 43 выпустившихся из вузов 10 нашли себе работу, ещё 26 пошли учиться в магистратуру. Не смогли найти работу четыре человека. Из 58 выпускников ссузов 20 трудоустроились, 25 – нетрудоспособны, только один не смог найти работу.

Начальник департамента внутренней и кадровой политики области Ольга Павлова предложила создать квалификационный справочник по профессиям для маломобильных граждан на региональном уровне, который можно использовать как методическое пособие для центров занятости.

Председатель БРОО «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Николай Поклад предложил ввести отдельную программу для предприятий, где работают инвалиды, предложить нишу по трудоустройству и дать возможность предприятиям арендовать рабочие места для инвалидов по квоте.

Также он пожаловался на то, что продукция – спецодежда, которую шьют в обществе слепых, – закупается за пределами Белгородской области, но не имеет спроса в нашем регионе.