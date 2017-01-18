В Дубовом объявлен план «Перехват» для поимки убийцы

11:04

Оперативно-следственная группа проверяет автомобили на въезде в посёлок и выезде из него. Правоохранители намерены задержать преступника по горячим следам.

Сегодня, 18 января, в посёлке Дубовое Белгородского района в собственном доме был найден «криминальный труп» мужчины. Это информацию ИА «Бел.Ру» подтвердили в областном следственном комитете.

Сотрудники правопорядка обнаружили мужчину с ножевым ранением. Куда именно смертельно ранен человек, представители ведомства не уточнили. В Дубовом объявлен план «Перехват».