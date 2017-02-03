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В Белгородской области заведено дело на двоих полицейских, незаконно применивших силу к задержанному

09:28
03 Февраля 2017
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Инцидент произошёл в ноябре 2016 года в ОМВД России по Прохоровскому району.

Ранее судимый житель Яковлевского района был задержан за появление в состоянии опьянения в общественном месте. Двое сотрудников полиции в своём рабочем кабинете незаконно применили в отношении него насилие.

Причастность правоохранителей к противоправным действиям была выявлена сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Белгородской области совместно с региональным управлением ФСБ России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ. При подтверждении вины полицейские будут уволены из органов внутренних дел. Их также привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

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