В области:

В Белгородской области водитель автобуса, сбивший на пешеходном переходе женщину, лишён свободы на год

13:11
03 Февраля 2017
142
0

ДТП случилось вечером 28 ноября 2016 года на улице 25 Съезда КПСС в Старом Осколе.

Как сообщает пресс-служба Старооскольского городского суда, ранее судимый 53-летний местный житель, работающий у ИП водителем, ехал с превышением скорости, несмотря на тёмное время суток и мокрое дорожное покрытие, что ограничивало видимость проезжей части. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не уступил дорогу шедшей по нему женщине и сбил её.

Пешеход получила многочисленные травмы, включая переломы костей черепа, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью человека.

В суде водитель автобуса согласился с предъявленным ему обвинением и просил рассмотреть дело в особом порядке.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством (автобусом), правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и приговорил к году лишения свободы. Староосколец также лишён водительских прав на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

12912
Сильные морозы ждут жителей Белгородской области на выходных
9022
105 тысяч рублей отсудила жительница Белгорода за бракованный смартфон
8988
Одежда в одном из магазинов Белгорода может вызвать серьёзные заболевания
8004
Фура перегородила дорогу машине скорой помощи во дворе в Белгороде
7581
Пропавшего в Белгороде мужчину ищут на реке и стройке
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика