В Белгородской области водитель автобуса, сбивший на пешеходном переходе женщину, лишён свободы на год

13:11

ДТП случилось вечером 28 ноября 2016 года на улице 25 Съезда КПСС в Старом Осколе.

Как сообщает пресс-служба Старооскольского городского суда, ранее судимый 53-летний местный житель, работающий у ИП водителем, ехал с превышением скорости, несмотря на тёмное время суток и мокрое дорожное покрытие, что ограничивало видимость проезжей части. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не уступил дорогу шедшей по нему женщине и сбил её.

Пешеход получила многочисленные травмы, включая переломы костей черепа, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью человека.

В суде водитель автобуса согласился с предъявленным ему обвинением и просил рассмотреть дело в особом порядке.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством (автобусом), правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и приговорил к году лишения свободы. Староосколец также лишён водительских прав на два года.

Приговор не вступил в законную силу.