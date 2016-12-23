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В Белгородской области уничтожат свыше 12 тонн подозрительного шпика и говядины

17:55
23 Декабря 2016
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Мясная продукция задержана сотрудниками Пограничного Управления ФСБ РФ и регионального управления Россельхознадзора в селе Сурково Шебекинского района.

Партия свиного шпика произведена в Германии, происхождение говядины неизвестно. Ветеринарные сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. Свиной шпик и говядина были ввезены из Украины.

В селе Вергелевка Белгородского района был обнаружен автомобиль ВАЗ-2105 с 19 коробками сливочного масла неизвестного происхождения. Общий вес подозрительной продукции составил около 400 кг. Документы на сливочное масло у водителя также отсутствовали, а хозяин груза неизвестен. Предположительно, продукция тоже попала в Белгородскую область из Украины.

Свиной шпик, говядина и сливочное масло будут уничтожены, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Белгородской области.

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