В Белгородской области школа выплатила маме 300 тысяч рублей за травму, полученную её сыном на уроке физкультуры

16:25

Полгода 10-летний мальчик из Ракитянского района, получивший перелом позвонков, находился на лечении.

19 ноября 2015 года ребёнок на уроке физкультуры, выполняя кувырок вперёд, упал и получил перелом позвонков. Из-за травмы школьник в течение шести месяцев находился на стационарном и амбулаторном лечении. В этот период ему было запрещено сидеть, большую часть времени мальчик лежал. Учебную программу он осваивал на дому. Затем он носил ортопедический фиксирующий корсет и был лишён возможности передвигаться и вести привычный образ жизни.

Законный представитель просила суд взыскать с ответчика помимо компенсации морального вреда ещё и затраты на лечение, и заработок, утраченный мамой школьника на время ухода за ребёнком.

Суд установил, что травму мальчик получил из-за отсутствия контроля со стороны учителя при выполнении тренировочного упражнения, что подтвердила служебная проверка. В соответствии со ст. ст. 32, 51 Федерального закона «Об образовании» именно на образовательное учреждение возложена обязанность по созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, и ответственность за жизнь и здоровье детей, а также за невыполнение указанных предписаний.

По решению Ракитянского районного суда с образовательной организации было взыскано 170 тыс. рублей в качестве компенсации нанесённого морального вреда и более 130 тыс. рублей – в счёт возмещения материального ущерба.

Белгородский областной суд оставил решение без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.