В Белгородской области сбившего ребёнка на «зебре» водителя лишили прав

16:30

ДТП произошло на проспекте Молодёжном в Старом Осколе в ноябре 2016 года.

8-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. Ребёнок получил травмы, которые были квалифицированы как лёгкий вред здоровью.

В суде виновник случившегося, признав свою вину, просил не лишать его водительских прав и предлагал матери пострадавшего школьника материальную помощь и возмещение причинённого вреда.

Но суд признал старооскольца виновным по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего» и лишил его права управления транспортными средствами на один год.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Старооскольского городского суда.