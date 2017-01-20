В Белгородской области появятся ответственные за свалки и обращение с отходами

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Региональный оператор будет определён на конкурсной основе до конца 2017 – начала 2018 года. Их в нашей области будет два.

Эти юридические лица будут контролировать все процессы – с момента погрузки отходов в мусоровоз до размещения их на полигоне либо сортировки.

Долгое время тема отходов была забыта и не урегулирована. Все вывозили, куда хотели по разным расценкам. Сейчас идея такова, что на конкурсной основе выбирается региональный оператор по обращению с отходами. Контролировать его деятельность будет областной департамент ЖКХ. Сергей Некипелов

первый заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области

Сейчас в многоквартирных домах плата за вывоз отходов берётся за квадратный метр, но так как услуга переходит в разряд коммунальных и, как выразился Сергей, мусорят не квадратные метры, а люди, эта плата будет взиматься с человека.

Региональный оператор и новая система обращения с отходами должны быть определены и запущены до 2019 года. В департаменте разработали схему обращения с отходами. Она предполагает, что на территории региона будет два разных региональных оператора – то есть область делится на две зоны их деятельности.

В обязанности операторов будет входить ликвидация уже существующих на территории области незаконных свалок и контроль территорий, который позволит не допускать образования новых мусорок. В перспективе в Белгородской области появится ещё два полигона и 19 станций временного хранения отходов (до 11 месяцев хранения).

Самое главное, что если перевозчик забрал отходы, то деньги за свою работу он получит только после размещения этих отходов на полигоне, который соответствует всем нормам природоохранного законодательства. Это будет хорошей страховкой от недобросовестного выполнения должностных обязанностей.