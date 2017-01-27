В Белгородской области похитительницу денег со счёта пенсионера не лишили депутатских полномочий

14:50

Нарушение требований ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выявила прокуратура Алексеевского района.

Напомним, 31 октября 2016 года 30-летнюю жительницу села Готовье признали виновной по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения, причинившее значительный ущерб гражданину» и приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей.

Женщина, являясь сотрудницей Сбербанка России, в дополнительном офисе без ведома вкладчика – пожилого мужчины сняла с его счёта 50 тыс. рублей. С помощью внутрибанковского программного обеспечения она создала видимость выплаты денег через кассу отделения банка, после чего оставшиеся 108 тыс. рублей внесла на вновь открытый на имя вкладчика счёт, чтобы скрыть свои действия.

Признанная виновной в мошенничестве жительница Алексеевского района является также депутатом земского собрания Красненского сельского поселения. В соответствии с действующим законодательством, после вынесения приговора полномочия народного избранника прекращаются досрочно, но в отношении злоумышленницы этого не было сделано, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Для устранения нарушения закона главе Красненского сельского поселения внесено представление. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры.