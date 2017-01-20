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В Белгородской области автомеханик не устоял перед искушением покатать друзей на чужом «Порше Кайен»

16:00
20 Января 2017
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Свидетельницей поездок сотрудника автомастерской на чужой машине по Старому Осколу стала родственница владельца дорогостоящей иномарки.

Женщина позвонила хозяину «Порше» и рассказала, что видела на улицах города его машину, за рулём которой находился неизвестный мужчина.

Выяснилось, что 44-летний владелец иномарки отогнал её в гараж для ремонта, а сам на несколько дней уехал из города. После звонка родственницы мужчина обратился в полицию с сообщением об угоне.

Ранее судимый 29-летний местный житель, подозреваемый в преступлении, был задержан сотрудниками полиции. Причастность его к угону подтвердили записи видеорегистратора, установленного в иномарке. Задержанный пояснил, что, поддавшись искушению, решил покатать друзей на престижной машине.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

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