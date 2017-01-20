В Белгородской области автомеханик не устоял перед искушением покатать друзей на чужом «Порше Кайен»
Свидетельницей поездок сотрудника автомастерской на чужой машине по Старому Осколу стала родственница владельца дорогостоящей иномарки.
Женщина позвонила хозяину «Порше» и рассказала, что видела на улицах города его машину, за рулём которой находился неизвестный мужчина.
Выяснилось, что 44-летний владелец иномарки отогнал её в гараж для ремонта, а сам на несколько дней уехал из города. После звонка родственницы мужчина обратился в полицию с сообщением об угоне.
Ранее судимый 29-летний местный житель, подозреваемый в преступлении, был задержан сотрудниками полиции. Причастность его к угону подтвердили записи видеорегистратора, установленного в иномарке. Задержанный пояснил, что, поддавшись искушению, решил покатать друзей на престижной машине.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.