В Белгороде и Белгородском районе номер «112» стал доступен со стационарных телефонов

13:35

Изменения коснулись областного центра и близлежащих населённых пунктов в соответствии с распоряжением министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ДА-П19-151-28170 от 26.12.2016 г.

С 23 января 2017 года в Белгороде и Белгородском районе вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в режиме опытной эксплуатации организован как с мобильных, так и стационарных телефонов.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области, система-112 создаётся для организации вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», позволяя звонящему в момент происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему требуется и какой номер использовать. То есть при любой чрезвычайной ситуации (пожар, ДТП, техногенная авария и другие происшествия) жители области могут набрать на мобильном телефоне 112 и обратиться за квалифицированной помощью специалистов по профилю. Теперь звонок по этому номеру для жителей Белгорода и Белгородского района стал доступен и со стационарных телефонов.

Дежурный оператор незамедлительно направит к месту происшествия необходимые службы. На сегодняшний день при администрациях муниципальных образований области во всех районах существуют единые дежурно-диспетчерские службы, которые принимают звонки на номер 112 и осуществляют реагирование на происшествия.