В Яковлевском районе ФСБ прикрыло мастерскую по переделке оружия и боеприпасов

17:23

Часть оружия оборудовалась приборами для бесшумной стрельбы и могла использоваться для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Оружейную мастерскую двое жителей Яковлевского района организовали в личном гараже. Здесь они занимались переделкой и восстановлением различного вида оружия и боеприпасов для последующего сбыта участникам преступных групп. При изготовлении средств поражения, а также их основных частей использовались детали от оружия времён Великой Отечественной войны, найденные или приобретённые у так называемых чёрных копателей.

Как отмечает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области, часть оружия, изготовленного для членов преступных сообществ, оборудовалась приборами для бесшумной стрельбы и могла применяться при совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В местах проживания задержанных обнаружено и изъято четыре образца самодельного оружия, изготовленного для стрельбы штатными боеприпасами и укомплектованного приборами для бесшумной стрельбы, 67 основных частей огнестрельного оружия и более 400 патронов различного калибра. Помимо этого сотрудники ФСБ изъяли одну гранату времён Великой Отечественной войны с взрывчатым веществом (тротил) и порох общей массой около 400 г.

Оружейная мастерская была выявлена в ходе реализации мер по локализации угроз безопасности и предотвращению незаконного оборота оружия и боеприпасов времён Великой Отечественной войны, а также их использования в террористических целях.

Один участник Яковлевским районным судом ранее уже был приговорён к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Теперь Белгородский областной суд признал виновным за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов времён Великой Отечественной войны по ч. 2 ст. 222 УК РФ второго участника преступления и назначил ему наказание в трёх лет шести месяцев лишения свободы.