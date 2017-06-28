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В восьми многоэтажках Белгорода проведут частичный капремонт

15:10
28 Июня 2017
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В региональную программу капремонта-2017 внесены 166 многоквартирных домов.

На объектах сейчас трудятся 1980 человек, в том числе в областном центре – 650. Программу выполняют 42 подрядные организации.

Стартовал ремонт с марта 2017 года. Срок его окончания – 1 октября.

Общий объём работ сейчас выполнен наполовину. В Белгороде он составляет 49 %. Руководитель регионального фонда содействия реформированию ЖКХ Леонид Белоковаленко оценивает ход выполнения программы как удовлетворительный.

В соответствии с постановлением правительства области собственникам жилья в многоэтажках предоставляется право поконструктивного, частичного капитального ремонта.

На территории области капитальный ремонт выполняется комплексно. Но теперь его можно проводить  и в домах, где состояние отдельных конструктивных элементов требует срочного вмешательства без изменения общей очерёдности. В 2017 году у нас уже 16 таких многоквартирных домов. Это достаточно неплохое начинание. Мы можем более эффективно расходовать средства, не оставляя остатков, переходящих на следующий год.

Леонид Белоковаленко
исполнительный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области

В Белгороде в 2017 году в программу капремонта попали 40 многоквартирных домов, из них восемь ремонтируются поконструктивно.

Напомним, что первые капитально отремонтированные дома были сданы в конце мая в Белгороде.


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