В третьем трудовом семестре примут участие более 1500 студентов из 11 учебных заведений Белгородской области

16:30

Региональный митинг, посвящённый открытию третьего трудового семестра, прошёл 26 мая в БГТУ им. В. Г. Шухова.

Специальными гостями мероприятия стали участники фестиваля «Русь Заповедная:Жить и работать в России». Митинг является частью программы третьего дня – «Будущее России». Помимо этого студенты готовятся презентовать 27 мая командные проекты и подробно изучают основы, как можно успешно жить и работать в России.

В рамках митинга состоялось открытие памятного знака «Золотая звезда участника студенческих отрядов», посвящённого победе на 15-м областном слёте студотряда «Белогорье». Всем отличившимся ранее бойцам вручили дипломы за активное участие в работе, а командирам отрядов – путёвки для участия в третьем трудовом семестре.

Завершило митинг выступление группы «БРО» – победителя фестиваля студенческих объединений ЦФО.

Как рассказали в пресс-службе вуза, в 2017 году к работе в летний период готовы приступить более 1500 студентов из 11 учебных заведений региона.

Фото предоставлено БГТУ им. В. Г. Шухова