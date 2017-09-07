В Таврово открыли новую ветку водопровода

16:06

В селе построили 5,2 км водопроводной сети по муниципальной программе «Развитие сетей водоснабжения на территории района».

Подрядчиком выступило ООО «Недвижстрой».

Как сообщают в администрации Белгородского района, технические испытания 3,5 км труб завершили к 1 августа. Сотрудники водоканала провели гидравлическое испытание, хлорирование и промывку сетей, сделали лабораторный анализ проб воды.

Благодаря продлению трубопровода водоканал увеличит количество подаваемой воды. По словам главы администрации Белгородского района Александра Сергиенко, теперь всегда будет вода в 2,5 тысячи домов, 2 детских садах в микрорайонах Таврово-2 и Таврово-4 и местной школе.

Новая ветка должна прослужить минимум 50 лет.

Фото администрации Белгородского района