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В Старом Осколе загорелся торгово-развлекательный центр «Боше»

16:57
05 Мая 2017
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Возгорание произошло в ресторане на третьем этаже 5 мая.

Информация о возгорании появилась в 15:50. По телефону в МЧС очевидцы сообщили, что горит нежилое помещение в Старом Осколе в микрорайоне Ольминского.

На место происшествия прибыли три пожарно-спасательные части № 6, 7, 10.

Как выяснилось, в ресторане загорелась фритюрница, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области. Уже всё потушили, сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего. 


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