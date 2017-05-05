В Старом Осколе загорелся торгово-развлекательный центр «Боше»
Возгорание произошло в ресторане на третьем этаже 5 мая.
Информация о возгорании появилась в 15:50. По телефону в МЧС очевидцы сообщили, что горит нежилое помещение в Старом Осколе в микрорайоне Ольминского.
На место происшествия прибыли три пожарно-спасательные части № 6, 7, 10.
Как выяснилось, в ресторане загорелась фритюрница, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области. Уже всё потушили, сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего.