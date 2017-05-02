В Старом Осколе снизили стоимость полива земельных участков

11:01

Изменения вступили в силу с 1 мая.

Стоимость холодной воды, которая используется для орошения земельных участков, составила 131 рубль 25 копеек за сотку в месяц. Это касается тех белгородцев, которые не установили счётчики воды.

По сообщению пресс-службы администрации Староосколького городского округа, в ноябре 2016 года департамент ЖКХ области повысил стоимость воды для полива тем гражданам, у которых нет счётчика. Стоимость такой услуги за полив одной сотки могла достигать 813 рублей 75 копеек в месяц. Постановление должно было вступить в действие с 1 мая.

Многие граждане не успевали поставить приборы учёта до начала поливочного сезона. На сегодня в частном секторе Старого Оскола приборами учёта оснащены 78 % домовладений, в селе – 68 %. То есть более четверти абонентов округа пользуются холодным водоснабжением без приборов учёта. Многочисленные обращения граждан, среди которых много пенсионеров, кому не по силам оплачивать воду по такой цене, заставило департамент пересмотреть тарифную политику и снизить нормативы. Роман Билецкий

заместитель генерального директора МУП «Водоканал»

С 1 июля для граждан без счётчиков воды плату повысят. Она составит 141 рубль 75 копеек за сотку. Установленные нормативы будут действовать до 31 августа.

Отметим, что по Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» всем потребителям коммунальных услуг нужно было до 1 июля 2012 года установить приборы учёта на холодную воду. Но так как это сделали не все, теперь в «Водоканале» образуются очереди желающих. Они могут ждать свои счётчики до 30 дней.