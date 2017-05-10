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В Старом Осколе продолжается розыск Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой

16:33
10 Мая 2017
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Жители Белгородской области могут принять участие в поисках.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Старому Осколу, поисковые мероприятия запланированы на 11 и 12 мая. Для участников рекомендована спортивная форма одежды (по погоде) и удобная обувь для передвижения по пересечённой местности и на длинные дистанции. По возможности с собой необходимо иметь небольшие лопаты или другие инструменты для копания.

Сбор участников пройдёт в 9 часов утра у здания УМВД России по г. Старому Осколу.


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