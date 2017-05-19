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В Старом Осколе откроют «Скамью предпринимателей»

16:09
19 Мая 2017
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Презентация арт-объекта состоится в рамках Фестиваля бизнеса.

Мероприятие посвящено государственному празднику – Дню российского предпринимательства и состоится 27 мая. Начало – в 10:00.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, в этот день на площади у Центра молодёжных инициатив развернётся ярмарка продовольственных и непродовольственных товаров местных производителей. В фойе ЦМИ для посетителей подготовят выставку «Город инноваторов».

Помимо этого в Центре молодёжных инициатив запланирован круглый стол с участием малого бизнеса и бизнес-тренинг. Завершится фестиваль церемонией награждения лучших предпринимателей Старооскольского городского округа и выступлением творческих коллективов.

В связи с проведением фестиваля с 09:00 до 14:00 от дома № 12/12 по улице Володарского до дома № 13 по улице Ленина будет ограничено движение автотранспорта. Перекроют также проезд от площади перед ЦМИ до дома № 15 по улице Ленина.


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