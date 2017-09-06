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В Шебекинском районе осень встретят «Осенинами»

18:32
06 Сентября 2017
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Народный праздник состоится 23 сентября с 12 до 17 часов.

«Осенинами» называют несколько русских праздников — встречи осени, завершения полевых работ и сбора урожая. Организаторы объединили их в единый праздник в народном духе.

В программе: осенний обряд «Похороны мухи», разжигание огня с помощью огнива, молотьба жита старинным способом, угощение хлебом, угощение друг друга обедом из привезённых с собой продуктов, застольные песни, народные игры и танцы, хороводы.

Гуляния пройдут в родовом поселении «Кореньские родники» между Масловой Пристанью и Батрацкой Дачей. Подробное описание дороги — в группе мероприятия.


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