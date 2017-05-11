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В Шебекинском районе мужчина обокрал женщину, пока она была без сознания

16:04
11 Мая 2017
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Жительница Новой Таволжанки 1980 года рождения почувствовала себя плохо, упала, выронила кошелёк и пакет с продуктами.

К ней подошёл один из покупателей, который позвал сотрудников магазина. Пока женщине помогали подняться, мужчина поднял с пола вещи. Пакет он вернул хозяйке, а кошелёк оставил себе.

О пропаже женщина узнала на улице. Она вызвала полицейских, которые по камерам видеонаблюдения установили злоумышленника. Им оказался житель Ракитянского района 1976 года рождения. Правоохранители задержали его.

Он сообщил, что взял из кошелька 2600 рублей, а затем выкинул его вместе с двумя банковскими картами.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет. По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, подозреваемый обязан явкой. 

 


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