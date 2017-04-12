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В регионе будут построены современные детские площадки на средства фонда «Поколение»

15:36
12 Апреля 2017
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Детские площадки с самым современным игровым и развивающим оборудованием в рамках проекта «Единой России» «Городская среда», предусматривающего благоустройство и создание комфортной городской среды, при поддержке фонда Андрея Скоча будут возведены в 11 районах Белгородской области.

На днях стартовало возведение двух первых площадок в Старом Осколе. Одна будет расположена в микрорайоне Жукова на площади Победы, а вторая – в микрорайоне Молодогвардеец, в сквере «Лунный свет». На очереди – Чернянка, где площадка будет возводиться в центральном парке, Вейделевка и Шебекино.  

Выбор места строительства объектов не случаен: это наиболее популярные места отдыха у жителей области. Все оборудование для обустройства площадок – российского производства. Каждый элемент тщательно продуман и создан из экологически чистых материалов. Главное и объединяющее для этих объектов – сочетание функциональности и безопасности для детей.

Всего по проекту Фонда «Поколение» предусмотрено строительство 15 подобных площадок. Открытие первых планируется провести уже в мае с участием руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Анна Шевченко 

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