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В Ракитянском районе появится новый храм в честь святого благоверного князя Александра Невского

15:14
18 Мая 2017
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Камень в его основание уже освятили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.

Храм будет расположен в микрорайоне «Ясные Зори» села Солдатское Ракитянского района. Его построит агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», который до этого возвёл здесь коттеджный посёлок в 116 домов.

Мы предложили построить в микрорайоне здание в стиле северных русских православных храмов, таких у нас в области ещё нет. Храм святого благоверного князя Александра Невского представляет собой белое здание с тёмным куполом и золотым крестом. Медный купол первое время будет красноватого цвета, потом металл начнёт темнеть и станет контрастным белым стенам.

Михаил Якушев
заместитель гендиректора агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»

Курирует строительство Михаил Якушев. Он готовил эскиз сооружения совместно с настоятелем Успенского храма посёлка Пролетарского отцом Николаем.

Предполагается, что храм начнёт действовать уже в конце этого года.


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