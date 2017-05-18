В Ракитянском районе появится новый храм в честь святого благоверного князя Александра Невского
Камень в его основание уже освятили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.
Храм будет расположен в микрорайоне «Ясные Зори» села Солдатское Ракитянского района. Его построит агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», который до этого возвёл здесь коттеджный посёлок в 116 домов.
Мы предложили построить в микрорайоне здание в стиле северных русских православных храмов, таких у нас в области ещё нет. Храм святого благоверного князя Александра Невского представляет собой белое здание с тёмным куполом и золотым крестом. Медный купол первое время будет красноватого цвета, потом металл начнёт темнеть и станет контрастным белым стенам.
Михаил Якушев
заместитель гендиректора агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»
Курирует строительство Михаил Якушев. Он готовил эскиз сооружения совместно с настоятелем Успенского храма посёлка Пролетарского отцом Николаем.
Предполагается, что храм начнёт действовать уже в конце этого года.