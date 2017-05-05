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В прошлом году в Белгородской области 135 семей ветеранов Великой Отечественной войны получили жильё

17:55
05 Мая 2017
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На эти цели было выделено 163,3 миллиона рублей.

Об этом шла речь на селекторном совещании, которое провёл замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

По указанию президента РФ участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечиваются жильём в приоритетном порядке.

В прошлом году на эти нужды было выделено 163,3 млн рублей. В результате новое жильё приобрели 135 семей участников и инвалидов войны.

В этом году на реализацию этой программы бюджет области выделил 68,5 млн рублей. Социальная поддержка будет предоставлена 54 белгородцам.

По информации пресс-службы департамента строительства и транспорта, на сегодняшний день в регионе в этом году уже приобрели жильё десять инвалидов и участников Великой Отечественной войны на общую сумму 12,5 млн рублей.

Остальные средства направят в муниципальные образования области в мае. Жильё получат 44 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.


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