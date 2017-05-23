В праздничные выходные июня доппоезда соединят регион с Москвой и городами российского севера

12:35

Накануне и в сам праздник – День России – дополнительные поезда свяжут Белгород и Старый Оскол с Москвой, Санкт-Петербургом и Кировом.

Согласно расписанию, на 9 июня назначен новый поезд № 220 Белгород-Киров, который проследует через Москву (Курский вокзал), Санкт-Петербург, Череповец, Вологду.

Также 9 июня назначен дополнительный поезд на Санкт-Петербург (№ 224, время отправления 22-57) и на Москву (206, 23-30). А 12 июня к этому московскому поезду прибавится ещё один (№ 218, 19-30).

Доппоезд № 245 Старый Оскол-Москва (15-55) назначен на 12 июня. Он будет следовать через Губкин, Курск, Орёл, Тулу.