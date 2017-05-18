В Новооскольском районе неизвестный в маске проник в дом пенсионерки и ограбил её

14:33

Добычей злоумышленника стали деньги и кошелёк на общую сумму 19 306 рублей.

Преступление было совершено вечером 9 февраля 2017 года в хуторе Попасный Новооскольского района. Мужчина в маске проник в доме престарелой женщины и напал на неё, угрожая убийством. Пенсионерка пыталась вырваться, но злоумышленник повалил её на пол и стал требовать денежные средства. Подавив волю пожилой женщины, преступник открыто похитил кошелёк.

Помимо этого 1 мая 2016 года мужчина тайно похитил деньги и имущество из дома знакомого на общую сумму 2866 рублей.

Суд признал ранее судимого жителя Новооскольского района виновным по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража» и ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой» и приговорил к девяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.