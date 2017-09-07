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В Новом Осколе открыли «шумный» молодёжный телеканал

15:48
07 Сентября 2017
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«Шумное ТВ» уже начало вещать на собственном Youtube-канале.

Начинающие телевизионщики делают весёлые репортажи с молодёжных праздников и спортивных событий города, социальные ролики и даже авторскую программу «Шумные гости».

«ШумТВ» начало работать 15 марта 2017 года. За недолгое время работы канала зрители вместе с ведущими побывали в гостях у музыкальной группы «Без фанатизма», на фестивале «Фомина яишня-2017», поучаствовали в водных боях с футбольной командой.

В мае «Шумные дети» участвовали в областном конкурсе социальных видеороликов «Я не курю, я выбираю…» и заняли второе место.

Съёмочная группа из нескольких ребят и девчонок работает под руководством наставника и идейного вдохновителя – Евгения Сахарова. Один из авторов команды Анастасия Левачкова рассказала, что «Шумное ТВ» будет расти.

Первоначально в нашем составе было шесть человек – два молодых человека и четыре девушки. Но сейчас мы расширяемся, к работе подключается новая молодёжь. «Шумные дети» – это креативная, творческая команда, состоящая из неравнодушных, активных жителей Нового Оскола, объединённых идеей дарить радость и позитив в окружающее пространство. Ведь в каком бы возрасте ты ни был, в душе ты – ребёнок, которому всегда хочется праздника.

Анастасия Левачкова


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