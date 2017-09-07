В Новом Осколе открыли «шумный» молодёжный телеканал

15:48

«Шумное ТВ» уже начало вещать на собственном Youtube-канале.

Начинающие телевизионщики делают весёлые репортажи с молодёжных праздников и спортивных событий города, социальные ролики и даже авторскую программу «Шумные гости».

«ШумТВ» начало работать 15 марта 2017 года. За недолгое время работы канала зрители вместе с ведущими побывали в гостях у музыкальной группы «Без фанатизма», на фестивале «Фомина яишня-2017», поучаствовали в водных боях с футбольной командой.

В мае «Шумные дети» участвовали в областном конкурсе социальных видеороликов «Я не курю, я выбираю…» и заняли второе место.

Съёмочная группа из нескольких ребят и девчонок работает под руководством наставника и идейного вдохновителя – Евгения Сахарова. Один из авторов команды Анастасия Левачкова рассказала, что «Шумное ТВ» будет расти.