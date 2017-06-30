В микрорайоне Восточный в Старом Осколе найдены ямы и выбоины в дорожном полотне

11:46

Активисты Народного фронта в Белгородской области проверили качество дорог Старого Оскола.

Общественники провели рейд в рамках работы по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Они отправились на те дороги, которые были отмечены на карте «убитых» дорог и набрали наибольшее количество голосов пользователей.

На сегодняшний день на интерактивную карту проекта Народного фронта в Старооскольском городском округе нанесено 55 меток – это участки дорог, состояние которых на момент их нанесения не устраивало граждан. Суммарная протяжённость этих участков – 56 км. В общей сложности они набрали 1 тыс. 372 голоса старооскольцев в пользу их ремонта. Мы проехались по десяти улицам, набравшим наибольшее количество голосов в рейтинге ненормативных дорог, большинство из них находятся в микрорайоне Восточный. Юлия Углянская член регионального штаба ОНФ

В первую очередь под проверку активистами Народного фронта попали улицы в микрорайоне Восточный. Практически на всех из них – ямы и выбоины в дорожном полотне, многие превышают нормативные значения.

Проезд, ведущий от улицы Сергия Радонежского вглубь микрорайона, выложен плиткой, которая местами выкрошилась, а на дороге образовались выбоины. Кроме того, общественники осмотрели улицы Алексеевскую и Надежды.

Мы подтверждаем, что действительно участки дорог, нанесённые на интерактивную карту «убитых» дорог в Старом Осколе, находятся в ненормативном состоянии. Не только по десяти улицам с наибольшим рейтингом, но и по всем отрезкам дорог активистами ОНФ направлены обращения в органы власти. Мы призываем старооскольцев чаще использовать интерактивную карту dorogi-onf.ru, активно наносить на неё участки улиц, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и голосовать за их ремонт. Чем больше будет число голосов, тем больше вероятность того, что эта дорога будет отремонтирована в первую очередь либо внесена в план ремонта. Юлия Углянская член регионального штаба ОНФ

Фото регионального штаба ОНФ