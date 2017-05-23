В Корочанском музее выставили скелет мужчины возрастом свыше 3,5 тысяч лет

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Посмотреть уникальный экспонат в Короче на улице Ленина, 23 можно будет в течение ближайших двух недель.

Затем скелет переедет во второе здание музея, которое находится в селе Клиновец. Об этом информационному агентству «Бел.Ру» рассказала директор районного историко-краеведческого музея Натальи Дубинина.

Необычную находку обнаружили в кургане Корочанского района в мае прошлого года. Экспедиция Белгородской археологической экспертизы проводила раскопки на территории, где должны была расширяться автодорога Белгород – Павловск. В ходе работ эксперты обнаружили погребения срубной культуры эпохи поздней бронзы. Это 17-15 века до н. э.

Скелет 20-25-летнего мужчины сохранился хорошо, поэтому его решили передать в музей. Но для этого сначала оформили все необходимые документы.

По словам Натальи Дубининой, всю информацию о находке предоставили сами эксперты Белгородской археологической экспертизы. Кроме того, 18 мая они сами приезжали в музей, чтобы подробно рассказать об экспонате.

Фото белгородской археологической экспертизы