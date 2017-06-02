В кефире из Белгородской области нашли крахмал и кишечную палочку

10:16

Кефир с массовой долей жира 3,2 % семи брендов прошёл экспертизу Росконтроля.

Выяснилось, что ни один образец не соответствует заявленному на этикетке. В кефирах «Дмитровский молочный завод» и «Милава» содержание дрожжей соответственно в 18 и в 8 раз ниже нормы.

Все остальные образцы попали в чёрный список. В кефирах «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Свитлогорье» обнаружен крахмал. Помимо этого «Свитлогорье» имеет резкий кисловатый запах и вкус.

В старооскольским кефире «Авида» найдены бактерии группы кишечной палочки и крахмал. Помимо этого продукция содержит меньше молочнокислых микроорганизмов, чем положено по стандарту.

В кефире «Лакомо – Наша семья» количество плесени в восемь раз превышает допустимый уровень по ТР ТС 033/2013. В образце также обнаружены примесь жиров немолочного происхождения и крахмал, сообщается на сайте Росконтроля.