В Губкине открыли две новые детские площадки фонда «Поколение» Андрея Скоча

16:29

Их уже одобрили мамы и проверили на прочность малыши, поставив оценку «отлично».

Губкинские игровые зоны расположены в городских парках, недалеко от детских садов и школ.

На сегодняшний день в 12 районах Белгородской области установлено 15 подобных площадок. Их общая стоимость – 60 млн рублей. Площадь и наполняемость варьируется от места расположения – от 150 до 300 м2.

Все 15 детских площадок расположены в центральных и парковых зонах. Выбор места строительства объектов неслучаен: это – наиболее популярные места отдыха у жителей области, поясняют в пресс-службе Фонда «Поколение». Площадки рассчитаны на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Таким образом, потенциальными посетителями объектов станет порядка 11 тыс. человек.

Общая площадь всех 15 площадок – 2466 м2. На площадках установлено 148 элементов игрового оборудования. При этом территорию всех площадок покрывает мягкое искусственное покрытие. Помимо этого на площадках есть лавочки, урны, бордюрный камень.

Целью проекта фонда «Поколение» является создание современных игровых зон для детей Белгородской области. На это инициаторам проекта потребовалось немногим больше двух месяцев.

За 17 лет работы Фонда «Поколение» было достаточно много различных проектов. Но этот проект реализовывать было особенно приятно, ведь для детей радость - играть на свежем воздухе. Алексей Мирошник

помощник депутата Государственной Думы А. В. Скоча

Проект практически завершен, торжественное открытие ждут теперь лишь две площадки в Алексеевке и Шебекино.

Фото Александра Белашова