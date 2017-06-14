В Единый день голосования в Белгородской области будут работать 1262 избирательных участка

14:51

Выборы губернатора Белгородской области и дополнительные выборы депутата Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу № 5 пройдут 10 сентября.

Это озвучил на одноимённой пресс-конференции председатель Избирательной комиссии региона Николай Плетнёв сегодня, 14 июня.

Он сообщил, что в регионе до начала избирательной кампании уже создано 1242 избирательных участка, при этом планируется образование ещё 20 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, в том числе медучреждениях, на территории воинских частей и в следственных изоляторах.

Таким образом, всего на территории Белгородской области будет действовать с учётом временных 1262 участка. Это на 10 участков больше, чем их было на выборах депутатов Государственной Думы в 2016 году. Николай Плетнёв

председатель Избирательной комиссии Белгородской области

Выдвижение кандидатов начнётся 26 июня и закончится 31 июля. Напомним, что главой региона может быть россиянин в возрасте 30 лет на день выборов и старше. Он избирается на пять лет.

До официального выдвижения кандидатам в губернаторы Белгородской области необходимо собрать не менее 150 подписей от депутатов, представителей органов муниципальных образований уровня сельских, городских поселений и муниципальных районов, городских округов и выборных глав, глав муниципалитетов.

По словам Николая Плетнёва, 150 подписей – это 5 % от общего числа избираемых лиц. В соответствии с уставом муниципальных образований количество таких лиц – 2999.

В то же время в регионе в выборах могут участвовать представители 71 зарегистрированной партии. На выборы выделено 91,704 млн рублей.

Избиратели Белгородской области связывают с выборами губернатора продвижение региона вперёд по всем направлениям: экономическим, социально-политическим, культурной жизни и другим сферам. Ожидания устремлены на улучшение жизни белгородцев. Николай Плетнёв

председатель Избирательной комиссии Белгородской области

Напомним, что решение об утверждении Единого дня голосования единогласно приняли депутаты на 17-м заседании областной Думы шестого созыва 9 июня.

Одним из нововведений на выборах 10 сентября будет голосование избирателей по месту нахождения на основании заявления. Такой порядок будет действовать вместо голосования по открепительным удостоверениям и досрочного голосования на выборах в органы госвласти субъектов РФ.

Чтобы проголосовать 10 сентября вне места своего жительства, белгородец должен с 26 июля лично подать соответствующее заявление в избирком муниципалитета, городского округа, участковую комиссию по месту проживания или по месту нахождения. Кроме того, он должен взять паспорт.