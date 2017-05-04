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В День Победы в Прохоровском районе перекроют дорогу

15:38
04 Мая 2017
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Ограничения связаны с праздничными мероприятиями возле «Звонницы» и музея «Третье ратное поле России».

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области информирует, что с 22:00 8 мая до 24:00 9 мая будет ограничено движение транзитного автотранспорта по автодороге Яковлево-Прохоровка-Скородное (км 0+000 - км 33+200).

Также в течение всего 9 мая будет запрещено движение автомобильного транспорта по автодороге Яковлево-Прохоровка-Скородное (км 24+750 - км 26+100) в районе мемориального комплекса «Звонница».

Памятные мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 74-й годовщине Прохоровского танкового сражения, пройдут и летом. Тогда с 22:00 11 июля до 24:00 часов 12 июля ограничат движение транзитного автотранспорта по автодороге Яковлево-Прохоровка-Скородное,  а на весь день 12 июля запретят движение автомобильного транспорта по автодороге Яковлево-Прохоровка-Скородное в районе мемориального комплекса «Звонница».

Региональное управление дорог предлагает следующие пути объезда: через село Сажное, село Шахово с выездом в восточной части пгт Прохоровка при движении по автодороге М2 «Крым» или через восточную часть пгт Прохоровка, село Шахово и село Сажное при движении по автодороге Короча-Губкин-Горшечное.

 схема


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