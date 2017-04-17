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В честь Пасхи под Белгородом украсили самое большое в области яйцо

10:07
17 Апреля 2017
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Белое трёхметровое яйцо на кольце в посёлке Разумное было украшено пасхальной символикой накануне светлого праздника.

На нём появилась красная наклейка овальной формы с надписью «ХВ».

По словам инициатора – руководителя местного детского дома Андрея Негомодзянова, украшение – это «предпасхальный подарок посёлку и всем белгородцам». Чтобы яйцо тематически преобразилось, его украшение согласовали с главой посёлка и настоятелем Разуменского Свято-Владимирского прихода.

В дальнейшем Андрей Негомодзянов планирует проводить конкурс на лучший эскиз для праздничного украшения яйца в Разумном, пишет «Российская газета».

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