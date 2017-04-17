В честь Пасхи под Белгородом украсили самое большое в области яйцо
Белое трёхметровое яйцо на кольце в посёлке Разумное было украшено пасхальной символикой накануне светлого праздника.
На нём появилась красная наклейка овальной формы с надписью «ХВ».
По словам инициатора – руководителя местного детского дома Андрея Негомодзянова, украшение – это «предпасхальный подарок посёлку и всем белгородцам». Чтобы яйцо тематически преобразилось, его украшение согласовали с главой посёлка и настоятелем Разуменского Свято-Владимирского прихода.
В дальнейшем Андрей Негомодзянов планирует проводить конкурс на лучший эскиз для праздничного украшения яйца в Разумном, пишет «Российская газета».