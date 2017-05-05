В Белгородскую область возвращаются морозы

15:34

Завтра, 6 мая, в регионе ожидается температура воздуха ночью 1-6° тепла, а в низких местах заморозки до 2° ниже нуля.

Днём столбик термометра поднимется до 17-22° тепла.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер ночью будет переменных направлений – 2-7 м/с. Днём ветер будет западный, 5-10 м/с.

Осадков не ожидается.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Белгородской области отмечают, что похолодание до 2° мороза может быть опасным для ранних яровых культур.