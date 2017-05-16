В Белгородской области заработает телефон для жалобы на полицейских

13:12

22 мая на территории региона стартует операция «Законность». Продлится она до 28 мая.

Цель – профилактика и выявление нарушений при приёме, регистрации, учёте заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.

О недобросовестных правоохранителях можно сообщить в любой орган внутренних дел по круглосуточному телефону 02.

В случае нарушения законных прав белгородцев при обращении в полицию можно позвонить по телефону доверия УМВД России по Старому Осколу: +7 (4725) 41-11-55 или УМВД России по Белгородской области: +7 (4722) 352-033, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Старому Осколу.