В Белгородской области запретили дневное движение большегрузов по трассам

14:03

Ограничение будет действовать с 15 июня по 15 августа.

Согласно соответствующему распоряжению правительства области, движение тяжеловесных транспортных средств разрешено с 22:00 до 10:00 часов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Ограничение введено на период с 15 июня по 15 августа при дневной температуре воздуха выше 32 °С для сохранения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Запрет распространяется на машины с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси: 7 тонн – одиночная, 6 тонн – двухосная и 5 тонн – трёхосная тележка.

Ограничение не касается автобусных пассажирских перевозок, перевозки грузов для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или других ЧС, а также на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, необходимых для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.