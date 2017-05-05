В области:

В Белгородской области замдиректора колледжа попалась на взятке

17:59
05 Мая 2017
304
0

Деньги женщина хотела получить за выгодные условия аренды спортзала учебного заведения.

Спортзал местного колледжа арендовала тренер спортивной секции. Сотрудничество продолжалось с начала 2017 года.

В апреле заместитель директора по административно-хозяйственной работе предложила заключить договор на более выгодных, чем для других клиентов, условиях. За это она хотела получить 20 тыс. рублей.

Передачу денег договорились провести 2 мая. После этой процедуры подозреваемую задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11778
Страсти вокруг одной парковки, или Чья нынче придомовая территория
6153
Белгородец получил по суду компенсацию за «съеденные» банкоматом 40 тысяч рублей
6016
В Белгороде начинаются плановые отключения горячей воды: график
5676
День Победы в Белгороде: программа праздника
5181
В Старом Осколе загорелся рынок «Юбилейный»
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика