В Белгородской области замдиректора колледжа попалась на взятке
Деньги женщина хотела получить за выгодные условия аренды спортзала учебного заведения.
Спортзал местного колледжа арендовала тренер спортивной секции. Сотрудничество продолжалось с начала 2017 года.
В апреле заместитель директора по административно-хозяйственной работе предложила заключить договор на более выгодных, чем для других клиентов, условиях. За это она хотела получить 20 тыс. рублей.
Передачу денег договорились провести 2 мая. После этой процедуры подозреваемую задержали полицейские.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.