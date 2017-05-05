В Белгородской области замдиректора колледжа попалась на взятке

17:59

Деньги женщина хотела получить за выгодные условия аренды спортзала учебного заведения.

Спортзал местного колледжа арендовала тренер спортивной секции. Сотрудничество продолжалось с начала 2017 года.

В апреле заместитель директора по административно-хозяйственной работе предложила заключить договор на более выгодных, чем для других клиентов, условиях. За это она хотела получить 20 тыс. рублей.

Передачу денег договорились провести 2 мая. После этой процедуры подозреваемую задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.