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В Белгородской области за незаконное пересечение границы граждан Бангладеша лишили свободы

15:24
08 Июня 2017
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Иностранцы были задержаны в районе населённого пункта Мокрая Орловка Грайворонского района при попытке попасть на территорию Украины.

Канал незаконной миграции иностранных граждан на украинском направлении пресекли сотрудники регионального УФСБ России совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

В отношении граждан Народной Республики Бангладеш возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ.

По решению Грайворонского районного суда иностранцы признаны виновными и приговорены к четырём месяцам лишения свободы в колонии общего режима. После освобождения иностранцы будут депортированы в страны исхода, сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.


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